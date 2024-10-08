Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Результат труда президента Белоруссии зафиксирован.

Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров перед саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого» со ссылкой на близкого к пресс-службе лидера республики.

«Разминка Первого (Лукашенко. — Прим. ред.) перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — говорится в сообщении.

При этом канал прикрепил фотографию с дровами. В публикации авторы подчеркнули, что результат зафиксирован. 

Сегодня, 8 октября, под председательством президента РФ Владимира Путина в Москве проходит саммит стран СНГ. В столице встретились лидеры еще восьми стран — Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Белоруссии и Таджикистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко пригрозил войной за атаку на свой вертолет. По словам белорусского президента, крушение его воздушного судна из-за беспилотника будет означать начало вооруженного конфликта. Он также подчеркнул: его основная цель — не допустить вступления Белоруссии в конфликт. Однако в случае угрозы страна будет готова отреагировать.

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