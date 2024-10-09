«Шесть кусков сахара»: как убивают человека сладкая газировка и соки

Ученые выяснили, что регулярное потребление напитков с сахаром и искусственными подсластителями увеличивает вероятность инсульта на 22%.

Чрезмерное употребление сладкой газировки и соков ведет к ожирению, а в дальнейшем — к инсульту или инфаркту. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что всему виной огромное количество сахара, которое содержится в сладкой газировке и соках — в среднем, получается, по пять-шесть кусочков в одном стакане. То есть, выпив всего пару стаканчиков напитка, человек «съедает» примерно десять кусков сахара. При этом съесть за раз такое количество рафинада в чистом виде никому и в голову не придет, отметила Соломатина.

Диетолог добавила, что особенно вредно пить сладкие соки и газированную воду на пустой желудок — так сахар усвоится организмом в максимальном объеме. Конечно, от одного-двух изредка выпитых стаканов напитка здоровому человеку особого вреда не будет, организм быстро придет в норму после сахарной «атаки». А вот регулярное употребление на протяжении длительного времени чревато серьезными последствиями, предупредила Соломатина.

«Сахар очень опасен и начинает разрушать наши сосуды. Туда устремляется холестерин, чтобы как-то их залатать, а далее образуется атеросклеротическая бляшка, потому что, как правило, холестерин тоже уже не совсем полноценный, низкой плотности, поскольку сахар приводит к ожирению печени. Она тоже нормально не может функционировать, вырабатывать нормальный холестерин. Сбиваются все обменные процессы, клетка тоже заполняется жиром, потому что инсулин быстрее перерабатывает все это в жир, чтобы его поменьше было в крови, и отправляет в клетке в виде такого запаса», — пояснила диетолог.

Сбой обменных процессов, в свою очередь, приводит к лишнему весу. Особенно учитывая, что люди в нынешней повседневной жизни тратят мало калорий, добавила Соломатина. В дальнейшем ожирение способствует прогрессированию атеросклероза, что может привести к инсульту или инфаркту.

«Кровь становится более густой, повышаются риски тромбообразования. Это дальше может привести к сердечно-сосудистой недостаточности. За ней следует повышение давления, поскольку сердцу надо как-то эту кровь протолкнуть. Далее начинается и стеноза, и клапанная недостаточность, и аритмия, а в дальнейшем отрываются тромбы и летят в головной мозг, вызывая тот же инсульт», — рассказала Соломатина.

Кроме того, на сахаре очень хорошо размножается патогенная флора, которая регулирует работу сердечно-сосудистой системы. В общем, резюмировала диетолог, из-за переизбытка жидкого сахара в виде сладких газировок и соков меняется вся биохимия организма, что ведет к фатальным последствиям.

Издание Science XXI сообщило, что ученые из Ирландии и Канады провели масштабное исследование с участием почти 27 тысяч человек из 27 стран, показавшее, что регулярное потребление газировки с сахаром и искусственными подсластителями увеличивает вероятность инсульта на 22%. При этом фруктовые соки и напитки на их основе оказались еще более опасными — они повышали риск геморрагического инсульта на 37%.

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