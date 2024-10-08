Боня привезла на Мальдивы кофеварку и российский чай

Звезда объяснила свою привязанность к бодрящим напиткам.

Бывшая участница популярного телешоу «Дом-2», блогер Виктория Боня взяла с собой в поездку на Мальдивы кофеварку и российский чай. Об этом знаменитость сообщила на видео в социальных сетях.

«Нет такого чая нигде, это самый лучший чай», — подчеркнула блогер, указывая на упаковку купленного в России напитка.

Она также объяснила, что возит с собой кофеварку, потому что не любит использовать кофемашины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня решила покорить гору Манаслу в Гималаях. Блогер призналась, что во время восхождения ей стало очень плохо — живот прихватило так, что она даже заплакала.

Видео Боня записала на высоте 6,8 тысячи метров. Группе пришлось сделать привал (это был уже третий лагерь) после того, как блогер почувствовала сильную боль в животе. Она предполагает, что отравилась. В пути Боня попросила у гида Coca-Cola. Выпив ее, блогеру стало легче на 70%. Пройдя еще час, она упала на колени.