Жуткий учитель географии: подписчики не оценили новый образ Дэниела Крейга

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

Поклонники назвали Крейга в новом образе учителем географии

Жуткий учитель географии: подписчики не оценили новый образ Дэниела Крейга

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британский актер появился на чаепитии кинопремии BAFTA 2024 в Нью-Йорке.

Актер Дэниел Крейг стал похож на старого учителя географии. Такое мнение выразили поклонники артиста в сети, увидев его образ на чаепитии кинопремии BAFTA 2024 в Нью-Йорке.

текстДэниел Крейг на чаепитии кинопремии в Нью-Йорке. www.globallookpress.com/IMAGO/RW

«Нет. Мне не нравится такой образ. Очень старит. Мешковатые штаны смотрятся плохо»,

«Такая прическа ему не идет»,

«Что с ним случилось? Он похож на жуткого старого учителя географии»,

«На вид ему около 70 лет», — написали пользователи сети.

Для выхода Крейг выбрал белую рубашку с синей замшевой курткой и мешковатыми брюками. Отросшие волосы Дэниел зачесал назад и завершил образ солнцезащитными очками. Впрочем, по мнению фанатов, 56-летний британский актер обязан ходить только в брючных костюмах, как его главный герой Джеймс Бонд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая избранница Аль Пачино провела ночь в отеле с другим мужчиной. Нур Альфалла провела ночь в отеле вместе с 68-летним американским комиком Биллом Махером.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.11
0.05 105.69
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Наметилась тенденция: авторитет СНГ в мире укрепляется
5:19
Лиза Мари Пресли два месяца хранила в спальне тело покончившего с собой сына
5:00
Витамин С не поможет: как защитить себя от сезонных заболеваний
4:40
Жуткий учитель географии: подписчики не оценили новый образ Дэниела Крейга
4:20
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу
4:00
Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Горловке

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения