Жуткий учитель географии: подписчики не оценили новый образ Дэниела Крейга

Британский актер появился на чаепитии кинопремии BAFTA 2024 в Нью-Йорке.

Актер Дэниел Крейг стал похож на старого учителя географии. Такое мнение выразили поклонники артиста в сети, увидев его образ на чаепитии кинопремии BAFTA 2024 в Нью-Йорке.

Дэниел Крейг на чаепитии кинопремии в Нью-Йорке. www.globallookpress.com/IMAGO/RW

«Нет. Мне не нравится такой образ. Очень старит. Мешковатые штаны смотрятся плохо»,

«Такая прическа ему не идет»,

«Что с ним случилось? Он похож на жуткого старого учителя географии»,

«На вид ему около 70 лет», — написали пользователи сети.

Для выхода Крейг выбрал белую рубашку с синей замшевой курткой и мешковатыми брюками. Отросшие волосы Дэниел зачесал назад и завершил образ солнцезащитными очками. Впрочем, по мнению фанатов, 56-летний британский актер обязан ходить только в брючных костюмах, как его главный герой Джеймс Бонд.

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