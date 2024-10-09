Для гостей фестиваля «Золотая осень» подготовили масштабную гастропрограмму

Мероприятие проходит в Москве с 4 по 13 октября.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
На площадках фестиваля «Золотая осень» организованы специальные гастрономические шале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Жители столицы могут попробовать как традиционные сезонные блюда, так и новинки из уникальных сет-меню.
Так, на Тверской площади готовят тыквенный боул с курицей, на площади Революции — блинчики с вареньем из сосновых шишек, а в парке «Бригантина» — блюда из смокера.
Фестиваль проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он входит в цикл крупных городских мероприятий «Московские сезоны».
Читайте также
+6° 759 мм рт. ст.
93%
93%
96.11
0.05 105.69
0.38
0.05 105.69
0.38
Нашли ошибку?