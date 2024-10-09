Для гостей фестиваля «Золотая осень» подготовили масштабную гастропрограмму

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Мероприятие проходит в Москве с 4 по 13 октября.

Для гостей фестиваля «Золотая осень» подготовили масштабную гастропрограмму

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

На площадках фестиваля «Золотая осень» организованы специальные гастрономические шале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Жители столицы могут попробовать как традиционные сезонные блюда, так и новинки из уникальных сет-меню.

Так, на Тверской площади готовят тыквенный боул с курицей, на площади Революции — блинчики с вареньем из сосновых шишек, а в парке «Бригантина» — блюда из смокера.

Фестиваль проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он входит в цикл крупных городских мероприятий «Московские сезоны».

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