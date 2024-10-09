Для гостей фестиваля «Золотая осень» подготовили масштабную гастропрограмму

На площадках фестиваля «Золотая осень» организованы специальные гастрономические шале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Жители столицы могут попробовать как традиционные сезонные блюда, так и новинки из уникальных сет-меню.

Так, на Тверской площади готовят тыквенный боул с курицей, на площади Революции — блинчики с вареньем из сосновых шишек, а в парке «Бригантина» — блюда из смокера.

Фестиваль проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он входит в цикл крупных городских мероприятий «Московские сезоны».