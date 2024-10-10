Об этом глава республики написал в своих социальных сетях.

Франция проводит боевые учения для 2,3 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава страны Эммануэль Макрон в своем аккаунте в соцсети.

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских боевиков <…> с использованием оборудования, которое они будут применять в миссиях», — сообщил глава государства.

Макрон продублировал данное сообщение и на украинском языке. Также президент сообщил, что он «взял на себя обязательства» обучить и оснастить необходимым оружием боевиков ВСУ за счет Франции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские власти приостановили бронирование от мобилизации.