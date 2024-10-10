Один из величайших: теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Теннисист Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального спорта
Фото, видео: www.globallookpress.com/Gao Jing; 5-tv.ru
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Спортсмен признается, что для него это стало трудным решением.
Один из величайших теннисистов мира завершил карьеру: испанец Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального спорта.
В своем обращении к поклонникам он заявил, что это было трудное для него решение, однако возраст берет свое. Спортсмену 38 лет.
Его последним турниром станет Кубок Дэвиса в ноябре. За свою длинную карьеру Надаль 22 раза становился победителем турниров Большого шлема.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ушел из жизни бывший тренер звезды российского тенниса Марии Шараповой Роберт Лансдорп. Из-под его крыла вышли многие успешные игроки.
Известность Лэнсдорп получил в 1979 году, когда его воспитанница Трэйси Остин в свои 16 лет стала самой юной победительницей US Open в женском одиночном разряде. Среди других подопечных Роберта, выигрывавших турниры Большого шлема, Пит Сампрас, Линдсей Дэвенпорт и Мария Шарапова, которые также в разное время становились первыми ракетками мира.
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