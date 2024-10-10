Активистку Маршенкулову* внесли в реестр террористов и экстремистов

Активистку и журналистку Залину Маршенкулову* внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росинформинга.

Помимо Маршенкуловой, в реестр внесены еще 23 человека.

В России в отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом для этого стали ее посты в Telegram, касавшиеся гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

В мае суд вынес решение о заочном аресте активистки, она объявлена в розыск. Известно, что сейчас она проживает в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего президента Украины Петра Порошенко** и его сына Алексея** внесли в реестр террористов и экстремистов как объединение. На территории РФ также запрещена деятельность бывшей фабрики Порошенко.

* — признана иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ

** — признаны террористами и экстремистами в РФ

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ