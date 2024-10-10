Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Суду пришлось изучить порядка 150 томов уголовного дела «продавца успеха».

Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Гордеев Андрей

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Таганский суд Москвы продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову до 3 ноября. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Продавец успеха» был задержан 3 ноября 2023 года, после многочисленных жалоб от потребителей его продукта. По данным следствия, Шабутдинов внушал ложное представление о том, что с помощью его образовательных программ можно построить высокодоходный бизнес. На продаже курсов ему удалось заработать порядка 300 миллионов рублей.

Некоторые клиенты брали кредиты, чтобы пройти курсы блогера. Стоимость одной программы составляла от 150 до 350 тысяч рублей. В отношении Шабутдинова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование дела Шабутдинова завершено. Уточнялось, что суд изучил свыше 150 томов уголовного дела, возбужденного в отношении блогера.

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