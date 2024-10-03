Расследование по делу блогера Аяза Шабутдинова завершено

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 23 0

Его задержали осенью 2023-го по статье о мошенничестве.

Расследование по делу блогера Аяза Шабутдинова завершено

Фото: Гордеев Андрей/ТАСС

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Расследование по делу о мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова завершено. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов в беседе с 5-tv.ru.

Отмечается, что суд изучил свыше 150 томов уголовного дела, возбужденного в отношении Шабутдинова.

Блогера задержали 3 ноября прошлого года после многочисленных жалоб на его образовательные курсы. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в Интернете. Блогер обещал участникам богатство за считанные недели.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом число желающих обучиться быстрому заработку возрастало в разы.

Некоторые обманутые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Блогер обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганский районный суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября.

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