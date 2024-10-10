Скончалась заслуженная артистка РСФСР Тамара Лязгина

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Актрисе было 83 года.

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Тамара Лязгина

Фото: Уткин Игорь/ТАСС

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Заслуженная артистка РСФСР и акробатка Тамара Лязгина умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что печальное известие пришло 5 октября. Тамара Макаровна запомнится всей советской аудитории как «девушка на ладони». Легендарное выступление в паре с акробатом Николаем Фатеевым навсегда оставило след в истории циркового искусства.

Лязгина была не только талантливой акробаткой, но еще актрисой и художницей. Так, в 1982 году она снялась в нескольких фильмах: «Агония», «Карнавал» и другие. Ее картины — пейзажи и портреты — также вызывали интерес у публики.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с артисткой состоялось 8 сентября. Ее прах был предан земле в семейном захоронении на Донском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер экс-футболист сборной России и ЦСКА Артем Енин. Спортсмену было 48 лет. Футболист поставил точку в своей карьере в 2010 году. После этого он много лет трудился в центре подготовки юных футболистов «Шинник». Причины смерти не раскрываются.

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