Правило «20-20-20»: как сохранить зрение

Миопия, пожалуй, стала проблемой XXI века.

Россия вошла в тройку стран с самым плохим зрением среди детей и подростков. Как показали исследования, проведенные китайскими учеными, каждый второй выпускник школы или гимназии у нас страдает близорукостью. Особенно остро проблема стоит в городах. Тем временем, в сельской местности дети более дальнозоркие. С чем это связано и как правило «20-20-20» может улучшить зрение — расскажет корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Девятилетний школьник Марк Фарха уже и не помнит как это, жить без очков. Его диагноз — миопия, минус три на оба глаза сильно сказывается на успеваемости.

«Сидел на последней парте и там вообще ничего не было видно — все размыто. Из-за этого иногда просил списать классную работу», — рассказывает мальчик.

Детская близорукость — медицинский тренд последних лет. Китайские ученые провели масштабное исследование — 50 стран, выборка — почти пять с половиной миллионов человек, возраст от пяти до 19 лет. Для нашей страны выводы неутешительны.

Россия входит в тройку стран с самым плохим зрением. По статистике, практически каждый второй подросток или ребенок страдают от близорукости или миопии. В мире этот показатель немного меньше — он составляет около 30%.

И другие интересные результаты — дети от пяти до 13 лет видят в среднем лучше, чем подростки от 13 до 19. Распространенность миопии у девочек выше, чем у мальчиков. Кроме того, в больших городах более близорукие жители, чем в сельской местности.

На вершине антирейтинга миопии наиболее технологичные страны — Япония и Южная Корея. Наши эксперты объяснили почему.

«Бесконтрольное использование гаджетов много времени дети проводят в экранах, телефонов, компьютеров, планшетов, телевизоров. Меньше времени проводят на воздухе», — поясняет Николай Фомин, ассистент кафедры офтальмологии им. академика А. П. Нестерова лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Для профилактики заболевания, важно не только сократить время за гаджетами, но и следовать простому правилу. Оно называется «20-20-20».

«Каждые 20 минут мы должны переключать взгляд на 20 секунд на 20 футов, то есть 20 минут занятия. 20 секунд вдаль дальше шести метров. Переключение взгляда, мигательные движения глаз — это разгрузка для глаз», — напоминает Жанна Александрова, врач-офтальмолог высшей категории ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Минздрава РФ.

Впрочем, специалисты Минздрава считают что ситуация не столь критична. У них другие данные: на 100 тысяч детей и подростков — всего 6% больных миопией. Прогноз на ближайшее будущее также неутешительный, если не решать проблему комплексно.

«Это то, что можно предотвратить. И профилактикой сегодня предотвратить осложнения и структурные изменения — именно эта задача — медиков, семей, школы и самих детей — является первоочередной», — напомнил Дмитрий Арсютов, генеральный директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Минздрава РФ.

Миопия — болезнь наследственная, шансы передать ее ребенку — 50 на 50. По прогнозу китайских специалистов, к 2050 году на планете будут жить почти 750 миллионов молодых людей с близорукостью. Это 40% от всей возрастной группы.