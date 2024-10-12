В Ленобласти прошел масштабный рейд по выявлению уклонистов от воинского учета

Росгвардия совместно с военной полицией и военными следователями в городе Сертолово в Ленинградской области провела масштабный рейд по выявлению уклонистов от призыва в армию. Провести его поручил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Силовики побывали на местном рынке, стройке жилого комплекса, в пунктах приема металла и общежитии Минобороны. Всего в результате рейда проверили более 250 человек, 60 из которых отправили в военкоматы, а у половины из них выявили административные нарушения.

Кроме того, в ходе рейда с гражданами провели разъяснительную работу, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контакту в российскую армию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли спастись молодежи от массовой мобилизации на Украине.