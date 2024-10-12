В Ленобласти прошел масштабный рейд по выявлению уклонистов от воинского учета

Всего проверили больше 250 человек, 60 из которых отправили в военкоматы.
Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru
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Росгвардия совместно с военной полицией и военными следователями в городе Сертолово в Ленинградской области провела масштабный рейд по выявлению уклонистов от призыва в армию. Провести его поручил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Силовики побывали на местном рынке, стройке жилого комплекса, в пунктах приема металла и общежитии Минобороны. Всего в результате рейда проверили более 250 человек, 60 из которых отправили в военкоматы, а у половины из них выявили административные нарушения.
Кроме того, в ходе рейда с гражданами провели разъяснительную работу, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контакту в российскую армию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли спастись молодежи от массовой мобилизации на Украине.
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