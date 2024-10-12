Восполняем силы: сколько нужно спать в период магнитных бурь

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Невролог Кудряшов: во время магнитных бурь нужно спать от 6 до 9 часов

Восполняем силы: сколько нужно спать в период магнитных бурь

Фото: 5-tv.ru

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В период геомагнитной активности человек должен тщательнее следить за своим состоянием.

В периоды магнитных бурь взрослому человеку нужно спать от шести до девяти часов в сутки. Об этом рассказал врач-невролог Алексей Кудряшов в беседе с порталом Teleprogramma.

По его словам, в период геомагнитной активности человек должен уделять особое внимание здоровью. Например, регулярно проверять кровяное давление, если есть проблемы. Также в эти дни лучше воздержаться от важных дел, дальних путешествий и больших физических нагрузок.

Он отметил, что это напрямую касается сна. Для хорошего самочувствия нужно отдыхать от шести до девяти часов. Но тут главное не переусердствовать.

«Как недостаток сна, так и его избыток ведут к дезадаптации и ухудшению самочувствия», — добавил врач.

В это время не стоит мучить себя спортом. Достаточно совершить небольшую прогулку. И не менее важно придерживаться сбалансированного питания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как легче перенести сильную магнитную бурю.

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Восполняем силы: сколько нужно спать в период магнитных бурь

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