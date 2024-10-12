ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в ходе ротации в Харьковской области

Российские военные уничтожили группу украинских боевиков в ходе проведения ротации на позициях в Харьковской области. Видео поражения боевой техники и живой силы врага опубликовало Минобороны РФ.

Отмечается, что разведчики группировки войск «Запад» с помощью беспилотника выявили подразделение сил противника, которое пыталось ночью выдвинуться на ротацию.

Выждав момент, когда техника доставила группы украинских боевиков на места высадки, российские бойцы внезапно атаковали противника боевыми дронами. После уничтожения боевой техники были последовательно ликвидированы пытающиеся скрыться боевики.

Ранее в этот день Минобороны отчиталось о поражении Вооруженными силами (ВС) РФ объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Кроме того, удар был нанесен по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки российские военные уничтожили в Курской области более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины.