Более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 400 боевиков в Курской области

Более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область Спецоперация

За минувшие сутки российским силам удалось отразить пять атак противника.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

Так, за сутки российские силы отразили пять атак противника в районе населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг и Новоивановка.

Помимо этого, ВС РФ нанесли ряд успешных атак по сосредоточению живой силы и техники армии киевского режима как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США, и  ПУ РСЗО Vampire чешского производства), четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Также отмечается, что за минувшие сутки в плен сдались семеро украинских боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские следователи установили факты жестоких убийств жителей Курской области украинскими боевиками.

Тема:
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