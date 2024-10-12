Актер потерял сознание во время спектакля в Петербурге и был экстренно доставлен в больницу.

Госпитализированный после обморока во время спектакле в театре Ленсовета 38-летний актер Григорий Чабан записал видеообращение к поклонникам. Оно оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Друзья! Я, честно говоря, не ожидал сильного резонанса после произошедшего. Хочу всех сочувствующих успокоить. Все нормально. Мне сделали КТ», — заявил актер уже по дороге домой из больницы.

Чабан отметил, что сосуды и анализы крови в порядке. Он предположил, что ухудшение здоровья связано скорее с психосоматикой.

«Связано с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Мы спектакль не играли с марта. Видимо, я просто перенервничал», — добавил знаменитость.

Звезда театра и кино поблагодарил всех, что переживают за него и этого его очень вдохновляет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля «Три сестры» в театре Ленсовета в Петербурге. Приехавшие на вызов врачи приняли решение о госпитализации. Среди предварительных причин произошедшего назывался спазм сосудов.