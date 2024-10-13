Предвыборная буря: американские политики извлекают пользу от урагана «Милтон»

Последствия разрушительной стихии стали оружием в борьбе между Дональдом Трампом и Камалой Харрис на пост президента США.

Не так оказался черт, как его малевали. Подойдя к суше, «Милтон» растерял мощь и скатился до третьей категории. Такое ощущение, что шумиху вокруг него раздували специально, чтобы, например, Камала Харрис могла выступить в роли защитницы от суперурагана. Но слегка перестарались. Впрочем, разрушения на земле серьезные, общий ущерб от «Милтона» и «Хелен» оценивают больше чем в 100 миллиардов долларов. И это очень тревожный знак для Израиля и Украины. Избиратели точно не будут рады отправлять деньги куда-то, вместо восстановления собственных домов.

И уже спикер нижней палаты Конгресса, республиканец, предельно откровенен: «У меня нет желания больше финансировать Украину». Причем не важно, что он думает на самом деле, он работает на имидж своей партии — на победу. Так что? Это был действительно «Черный лебедь» для Камалы Харрис и действующей администрации? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

Катастрофа как никогда близко. Больше пяти миллионов американцев покидают свои дома. Дороги забиты, многокилометровые пробки. Это не эвакуация, а бегство. Организации никакой, не хватает пунктов временного размещения.

Ураган максимальной, пятой категории. «Милтон», ждали не только штаты, но и весь мир. Обещали, что небывалая стихия сметет с лица земли всю Флориду.

Семиметровые волны в океане и двухметровые у берега. Многочисленные торнадо и ветер — сто метров в секунду. Перевернутые машины, поломанные деревья, разрушенные дома, стадионы. Больше десяти человек погибли. И это лишь начало. К разбору завалов только приступили. Масштабы разрушений от «Милтона» огромны, но всё же меньше, чем ждали.

Повсюду разбросан мусор, обломки. Обрушились линии электропередачи, оборваны провода. Без света остались три миллиона потребителей. В некоторых округах отключена подача воды. Сейчас жители Флориды возвращаются в свои поврежденные дома.

Ущерб уже начали подсчитывать. Учитывая разрушения и вставшую инфраструктуру региона — не работали аэропорты, заглох весь бизнес. По самым скромным оценкам всего полтора дня и минус 100 миллиардов долларов минимум.

«Стоимость недвижимости во Флориде значительно выросла за последние десять, двадцать, тридцать лет. Большая часть ущерба — это как раз дома. Поэтому я подозреваю, что затраты будут выше ста миллиардов», — комментирует ситуацию экономист Чарльз Ортелл.

И даже выше, чем ущерб от пока самого разрушительного в истории США урагана «Катрина». Тогда он обошелся в 125 миллиардов долларов. В 2005 году под водой оказался весь Новый Орлеан. Погибли почти две тысячи человек. И тогда впервые в новейшей истории власть продемонстрировала свою полную беспомощность.

Белый дом верен этой традиции. Штаты еще не успели оправиться от сентябрьского урагана «Хелен», который сильнее всего потрепал Северную Каролину. Больше 200 человек погибли, ущерб тридцать восемь миллиардов. А компенсации за разрушенное имущество пострадавшие так и не дождались. А ведь деньги есть, только за два года на Киев потратили больше 150 миллиардов.

«Многие сравнивают, сколько было потрачено американским правительством на финансирование Зеленского, финансирования Израиля, на мигрантов и сколько на собственных граждан, пострадавших от этих стихийных бедствий», — рассказывает доктор политических наук Херве Лепаж.

И если Милтон уже сдулся, то политическая буря только набирает силу. Байден призывает в помощь президента Трампа: «Мистер президент Трамп… Бывший президент Трамп, помогите этим людям».

Оговорка, конечно, но почти по Фрейду. Сама природа против демократов. Их рейтинги летят вниз. Жители Флориды оставляли такие надписи — просили Милтон забрать с собой Харрис.

Трамп всего за одну эту ветреную неделю опередил Камалу уже более чем на 13% в президентской гонке.

«Федеральное правительство, с другой стороны, не сделало то, что должно было сделать, в частности, в отношении Северной Каролины. Они позволили этим людям страдать несправедливо, несправедливо», — комментирует кандидат в президенты США Дональд Трамп.

А Харрис даже успели поймать на лжи. Пыталась показать, что никого не бросит, поможет. Заявляла, что остаётся на связи с чиновниками штатов во время урагана.

«Я говорила с государственными, местными чиновниками, как республиканцами, так и демократами, чтобы дать им знать, что мы будем с вами на каждом шагу, пока вы восстанавливаетесь и перестраиваетесь», — рассказывает кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис.

Но губернатор Флориды тут же опроверг ее слова.

«Она никогда не звонила во Флориду. Она никогда не предлагала никакой поддержки. Она пытается влезть в это дело из-за своей политической кампании. У меня нет времени на эти игры, нет времени на ее кампанию», — говорит губернатор Флориды Рон Десантис.

С нескрываемой грустью следил за новостями из Флориды Зеленский, ведь «Милтон», похоже, унес с собой все его доллары. Байден отменил поездку в Европу, где снова должен был безвозмездно дать несколько миллиардов Украине.

Джо оправдывался ураганом, но американцы ему слабо верят. Вот этот ролик в социальных сетях даже не фрагмент новостей, а просто пользовательский контент, уже набрал десятки миллионов просмотров и лайков.

«Джо и Камала направили Зеленскому триллионы долларов! С маской Зеленского и украинским флагом у вас тоже будет возможность получить деньги!» — говорится в ролике.

И пока то республиканцы, то демократы пытаются политизировать удар стихии, выкрутить Милтон в свою пользу. Устраивают по несколько выступлений в день. Жителям пострадавших штатов, кажется, не до выборов. Одни находят в домах крокодилов, других спасают из океана. Унесённый ветром мужчина выжил только благодаря тому, что успел схватиться за холодильник.

За что схватятся демократы в предвыборной гонке пока не понятно, и уж тем более не понятно спасет ли их это. До выборов остаётся меньше месяца. Ураганы «Хелен» и «Милтон» испортили пейзаж нескольких штатов и теперь могут испортить политический ландшафт всей Америки.