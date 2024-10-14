Известный режиссер уверен, что погружение в киноискусство Бразилии, ЮАР, Индии, Китая и Ирана вдохновит российских кинодеятелей.

Режиссер и телеведущий Тигран Косаян дал понять, что горячо приветствует появление в кинематографе стран Глобального Юга, чьи фильмы долгое время были на периферии мировой киноиндустрии. Пообщаться с известным российским продюсером 5-tv.ru удалось на международном кинофестивале зрительского кино «КиноБраво».

«Наконец-то!» — воскликнул Косаян в ответ на вопрос об участии в фестивале картин из стран Глобального Юга.

Он отметил, что есть замечательные примеры бразильского, южноафриканского, индийского и китайского кино, однако они чаще всего остаются незамеченными. Но сейчас ситуация стала меняться, и киноискусство стран Глобального Юга находит все больше поклонников во всем мире и выходит на первый план. Эта тенденция закономерна и ее можно только приветствовать, подчеркнул российский кинодеятель.

«Должно быть переформатирование. Оно обязано быть просто по жизни. Слава Богу, что мы работаем в этом направлении», — заявил Кеосаян.

Режиссер уверен в том, что погружение в киноискусство стран Глобального Юга пойдет на пользу представителям российского кинематографа, так как межнациональное культурное общение всегда обогащает. Именно поэтому, подчеркнул Кеосаян, в России никому в голову не приходит отменять западную культуру подобно тому, как на Западе пытаются отменить русскую.

«Ужас и горе той нации, которая думает, что в монокультуре можно выжить в нашем мире. Поэтому мы, упаси Господь, не отменяем великую европейскую культуру, американскую культуру, английскую культуру… Ну как можно отменить Шекспира? Как можно отменить Теннеси Уильямса? Как можно отменить „Севильский цирюльник“ Россини? Но мир шире. Мы знаем Россини, мы знаем Шекспира, теперь давайте узнаем, что происходит в Иране, Афганистане, Индии», — заключил Кеосаян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках международного кинофестиваля зрительского кино «КиноБраво» актер Андрей Мерзликин призвал учиться правильному ведению соцсетей.