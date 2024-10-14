Сын Марии Ароновой разводится с женой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Супруги долгое время пытались решить проблемы в семье.

Сын Марии Ароновой разводится с женой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сын актрисы Марии Ароновой Владислав Гандрабура разводится со своей женой, художницей Екатериной. Об эом сообщает KP.RU. Инициатором развода стал мужчина.

В конце сентября, Екатерина с дочерью Тоней (внучка Ароновой) объявила в своих социальных сетях, что ищет двухкомнатную квартиру в районе метро Войковская. В начале октября, стало известно, что Владислав подал на развод.

Марии Аронова рассказала, что проблемы в семье начались давно, но супруги пытались все решить, однако это ни к чему не привело. Актриса подчеркивает, что любит свою внучку и невестку, поэтому будет стараться их поддерживать.

«Я бабка, и никуда мне не деться от этого. Сын родил мне внучку, которая по темпераменту и желанию быть в центре внимания абсолютно мое отражение. Думаю, Тоня переплюнет всех нас», — рассказывала Мария.

Первое слушание дела о разводе супругов назначено на 21 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN рассказал о жизни после развода.

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