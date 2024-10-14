Актер Сергей Бурунов раскрыл истинную причину своего похудения

Знаменитый артист, по собственным словам, после переломного момента попытался изменить образ жизни.

Актер театра и кино Сергей Бурунов заметно изменился. И если о происходящем в душе знаменитости зрители могут только догадываться, внешне все на лицо — он похудел и продолжает совершенствовать физическую форму. В интервью ведущему Вадиму Вернику артист признался, что у этого процесса есть несколько причин, и далеко не все они связаны со стандартами красоты или здоровьем.

По словам звезды сериала «Полицейский с Рублевки», в данный момент он все еще не переквалифицировался в спортсмена, проводящего дни в активных тренировках, но все же пытается изменить свой образ жизни. Однажды актер увидел свое отражение и понял, что оно ему не нравится. Кроме того, уверенности в себе поубавили прошлые неудавшиеся отношения.

«В какой-то момент меня разозлило, мне надоело видеть то, что я вижу в зеркале. Во-вторых, была не очень приятная история, связанная с личной жизнью. И я решил хоть что-то из нее полезное вынести. Я решил — ну, ладно, значит, похудеем», — поделился Бурунов.

Как отметил артист, его внешний вид минувшей зимой уже заставлял сомневаться в карьерных перспективах. Стоит отметить, популярность Сергея вовсе не идет на спад, и публика его обожает — ждет не только новых проектов, но и каждое новое интервью. А он решил, что если не возьмется за свою форму, станет менее востребованным актером — его не будут брать на определенные роли.

Что же касается любви, в жизни Сергея Бурунова она определенно появилась. В беседе с Верником он сказал только, что все хорошо, взглядом показав, что никаких подробностей ждать не стоит. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему кинозвезда так тщательно скрывает избранницу от прессы и поклонников.