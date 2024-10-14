Расчеты «Тор-М2» защищают небо курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты «Тор-М2» круглосуточно защищают небо курского приграничья
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ, 5-tv.ru
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Важная задача зенитчиков — обеспечение прикрытия российских позиций, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами противника.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» зенитного ракетного полка группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать российским войскам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Важная задача зенитчиков – обеспечение прикрытия российских позиций, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами противника. Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.
ЗРК «Тор-М2» - современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их. Способен вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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