К Земле приблизилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом

Небо над северным полушарием в эти дни украшает комета — с непростым названием «Цзыцзиньшань — ATLAS». Ученые назвали ее самой яркой из всех, которые приближались к Земле за прошедшее десятилетие.

В России ее можно наблюдать в течение часа после захода Солнца. Правда, для эффектных кадров астрономы советуют уезжать подальше от населенных пунктов. В городах в лучшем случае получится рассмотреть лишь яркую белую точку.

В минувшие выходные комета приблизилась к Земле на 70 миллионов километров. Тем не менее этого достаточно, чтобы увидеть ее невооруженным глазом. Наиболее ярким шлейф будет в ближайшие две недели, после чего начнет постепенно угасать. А сама комета скроется в глубинах космоса и, по данным NASA, вернется только через 80 тысяч лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что NASA отменило расстыковку Crew Dragon с россиянином на борту от МКС.