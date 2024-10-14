Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита антибиотиков в регионах РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 24 0

Эти препараты в оптимальных количествах есть в аптеках в том числе Дагестана и Чечни.

Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита антибиотиков в регионах РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В ряде регионов России нет дефицита антибиотиков с эритромицином, кларитромицином, азитромицином и рокситромицином. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора в беседе с 5-tv.ru.

В частности, данные препараты в оптимальных количествах есть в аптеках Дагестана, Крыма, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чечни.

«Антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах. <…> Отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за девять месяцев 2024 года было введено в гражданский оборот свыше 28,5 миллиона упаковок антибиотиков с азитромицином и 4,8 миллиона с кларитромицином.

Прежде врач-терапевт Иван Ромасов предупреждал, что самолечение гриппа приводит к серьезным последствиями. Важно понимать: данное заболевание является серьезным, и оно требует комплексного лечения. Однако многие прибегают к народным методам, а не медикаментозным, и это может усугубить состояние.

Например, особое рвение с употреблением в пищу лука и чеснока — не самый действенный метод лечения. Их сок может вызвать ожог слизистой. Наиболее опасный способ — бесконтрольное применение антибиотиков и противовирусных препаратов.

Ранее 5-tv.ru писал, что бактериофаги могут в будущем частично заменить антибиотики. Идея использовать вирус для защиты имеет немало плюсов.

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