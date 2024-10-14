Подросток скончался в аптеке после нападения неизвестного в Липецке

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подросток скончался в аптеке после нападения неизвестного в Липецке

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Липецке неизвестный убил 15-летнего подростка, нанеся ему колото-резаное ранение прямо на улице. Мальчик скончался в аптеке, где ждал скорую помощь. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по области в Telegram-канале.

Уточняется, что произошло все в воскресенье, 13 октября, на улице Ушинского.

«Неизвестный причинил <…> несовершеннолетнему колото-резаное ранение грудной клетки. Прохожие переместили 15-летнего подростка в ближайшую аптеку города Липецка, где от полученного ранения он скончался», — говорится в сообщении.

Парень скончался до приезда скорой помощи. По факту убийства подростка возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас делают все необходимое, чтобы установить причастного к преступлению и обстоятельства случившегося. Правоохранители осмотрели место, изъяли записи с камер, допрашивают свидетелей и очевидцев.

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