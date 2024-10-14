Подросток скончался в аптеке после нападения неизвестного в Липецке

В Липецке неизвестный убил 15-летнего подростка, нанеся ему колото-резаное ранение прямо на улице. Мальчик скончался в аптеке, где ждал скорую помощь. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по области в Telegram-канале.

Уточняется, что произошло все в воскресенье, 13 октября, на улице Ушинского.

«Неизвестный причинил <…> несовершеннолетнему колото-резаное ранение грудной клетки. Прохожие переместили 15-летнего подростка в ближайшую аптеку города Липецка, где от полученного ранения он скончался», — говорится в сообщении.

Парень скончался до приезда скорой помощи. По факту убийства подростка возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас делают все необходимое, чтобы установить причастного к преступлению и обстоятельства случившегося. Правоохранители осмотрели место, изъяли записи с камер, допрашивают свидетелей и очевидцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до зубов вооруженный пенсионер убил жителя Иркутска. Между ними вспыхнул конфликт во время застолья. Не приняв точку зрения своего оппонента, пенсионер, действуя неадекватно, избил его гитарой, а затем перерезал ему горло ножом.