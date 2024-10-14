Суд оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию армии России

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Стендапер признал свою вину и раскаялся.

Суд оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию армии России

Фото: 5-tv.ru

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Нижегородской районный суд оштрафовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии России. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в беседе с 5-tv.ru.

Указывается, что на своем YouTube-канале Гаврилов опубликовал видео с признаками, которые попадают под административное правонарушение. В суде комик признал вину, раскаялся и извинился. При этом отметил: ролик был опубликован с юмористической целью, но оказался неудачным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал более 206 миллионов рублей на счетах блогера Сергея Косенко. Инфлюенсер с многомиллионной аудиторией стал героем скандала после того, как бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Ролик опубликовал сам Косенко, реакция публики оказалась для него неожиданной.

Несмотря на попытки оправдаться, мол, это была кукла, а не малыш, подписчики резко осудили его. Видео Косенко удалил, но на него обратили внимание госорганы, тогда у блогера и начались проблемы с законом.

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