ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 25 0

Об успехах российской армии сообщили в Минобороны.

ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что нашим бойцам удалось занять более выгодные рубежи на данным участке фронта.

«Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки „Богдана“, а также Caesar производства Франции», — добавили в Минобороны.

Всего за минувшие сутки нашими подразделениями было нанесено поражение противнику в 119 районах в зоне проведения спецоперации.

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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