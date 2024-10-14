В Красноярске экстренно сел самолет из-за агрессивного дебошира на борту

Пассажира самолета, летевшего рейсом из Анадыря в Москву, пришлось экстренно высадить в аэропорту Красноярска. Мужчина оскорблял рядом сидящих людей, а затем попытался завязать драку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Мужчина изначально оскорблял сидящих рядом с собой людей, но после решил этим не ограничиваться. Пассажир не стал обращать внимание на предупреждения бортпроводника, а затем начал провоцировать на конфликт. Дебошир попытался завязать в салоне драку, напав на члена экипажа, но столкнулся с отпором со стороны уже другого пассажира самолета.

По словам очевидца, агрессивно настроенного мужчину в итоге скрутили, оставив его в таком состоянии вплоть до экстренной посадки воздушного судна в Красноярске. Дебошира передали сотрудникам правоохранительных органов, а затем лайнер продолжил свой маршрут в Москву.

Подобный случай в самолете с последующей экстренной посадкой в другом городе — далеко не первый. Сообщалось, как весной самолет Boeing вернулся в Шереметьево из-за двух дебоширов. Они категорически отказывались занимать места, указанные в их посадочных талонах, а также пререкались с членами экипажа.

Ранее 5-tv.ru писал, как на борту самолета Анталья — Казань пассажиры устроили пьяный дебош.