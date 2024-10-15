Дана Борисова раскрыла подробности опасного похудения: «Это была не слепота»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 14 0

Дана Борисова временно теряла зрение на фоне приема опасного препарата

Дана Борисова раскрыла подробности опасного похудения: «Это была не слепота»

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Звезда похудела на девять килограммов.

Телеведущая Дана Борисова испытывала проблемы со зрением во время похудения при помощи популярного среди селебрити препарата для диабетиков. Об этом она рассказала в беседе с WomenHit.

Звезда не оказалась исключением в марафоне погони за идеальным телом и, как и многие представители отечественного шоу-бизнеса, делала инъекции, которые предназначены для людей с повышенным уровнем глюкозы в крови. Метод оказался весьма действенным, но со множеством негативных нюансов. Препарат достаточно странно влиял на организм, изменяя работу внутренних органов.

«Вначале проявлялись побочные эффекты, потом организм привык. И это была не слепота, периодически в течение двух-трех недель после приема препарата возникало нарушение зрения, оно становилось расплывчатым. Но ничего общего со слепотой», — поделилась звезда.

Дана Борисова смогла скинуть девять килограммов. После, она закончила колоть себе лекарство, но вес остался стабильным. Она отметила, что так и не прибавила с того момента ни килограмма.

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