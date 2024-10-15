Мне запретили: почему Олег Газманов не может выступать в зоне СВО

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 228 0

Спецслужбы запретили Олегу Газманову выступать в зоне СВО

Мне запретили: почему Олег Газманов не может выступать в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артисту посоветовали хорошенько подумать, прежде чем ехать в Донбасс.

Российский певец Олег Газманов рассказал, почему ему запретили выступать в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Как сообщает NEWS.ru, из-за большого скопления людей противник может атаковать беспилотниками или другими системами вооружения.

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали, что „если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не десять человек, и не 100 даже“. И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — сказал Газманов.

По сообщению исполнителя, он бы очень хотел выступить для наших солдат, но сейчас это будет опасно. Также Газманов опроверг фейки, которые можно встретить в сети. Они призваны «раскачать население» из-за отказа исполнителя ехать на передовую. Ничего общего с действительностью подобные сообщения не имеют.

«Мой фронт — это мои новые песни. И я, кстати, — не буду говорить, откуда и куда, — летел на военном самолете, и там были офицеры, и я столько выслушал теплых слов о том, как помогают то, что я делаю, и моя позиция, мои песни. Меня это очень порадовало», — подытожил певец.

Олег Газманов также анонсировал совместный концерт с SHAMAN и Татьяной Куртуковой, который состоится не в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN официально развелся с Еленой Мартыновой.

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