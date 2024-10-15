Боевики ВСУ применяют мины «Лепесток» в Белгородской области

В селе Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили мины «Лепесток» в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков. В результате в окрестностях села Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль.

«Поступила тревожная информация. В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины „Лепесток“. К счастью, никто не пострадал», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, сотрудники оперативных служб перекрыли участок дороги от Красного Октября в направлении села. Глава Белгородской области обратился к согражданам с призывом отказаться на время от поездок на этом отрезке.

Позже губернатор заявил об очередной атаке ВСУ. По его данным, это произошло на повороте к хутору Церковный, удар пришелся на грузовой автомобиль. Водителя со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи, его направили в белгородскую городскую больницу № 2 для оказания необходимой помощи.

В то же время обстрелу подверглось упомянутое село Красный Октябрь. По предварительной информации, в населенном пункте в частном доме выбиты окна, еще в одном — посечен забор, повреждены 8 автомобилей. Полной информации о последствиях атак у властей пока нет, когда рассветет, местная администрация организует обход.

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