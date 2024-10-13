Более 300 боевиков и 10 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

ВС РФ за сутки ликвидировали более 300 боевиков в Курской области

Более 300 боевиков и 10 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области

Фото: Александр Река/ТАСС

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Тема:
Курская область Спецоперация

Также за последние сутки российским бойцам удалось отразить пять контратак противника.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают вытеснять противника из Курской области. За минувшие сутки армия Украины потеряла более 300 боевиков и военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка Leopard немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Так, подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

Вместе с тем российским бойцам удалось отразить пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского. Также была предотвращена одна попытка националистов прорваться через госграницу РФ. Их остановили в направлении населенного пункта Новый путь.

Войска РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах следующих населенных пунктов: Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Еще удары наносились удары по скоплениям живой силы противника и его военной технике в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 22 600 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 157 танков, 77 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 бронированных машин, 619 авто, 186 артиллерийских оружий, 36 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два бойца РФ пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области. Армия Украины атаковала шестью беспилотниками регион.

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