Десятки детских площадок в Петербурге придется перенести

Некоторые из игровых зон могут нести серьезную опасность для жизни и здоровья местных жителей.

Десятки детских и спортивных и игровых площадок в Петербурге представляют серьезную опасность. Многие из них находятся в охранной зоне теплосетей. Иными словами, прямо под местом, где отдыхают дети, проходят трубы с кипятком.

Возможно ли решить проблему, и кто должен за это платить? С подробностями — корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

«То есть, площадка уменьшается, ну, я считаю, что почти наполовину. Жалко, понимаете? Ну и смысл… Ну что делать, делать нечего», — говорит председатель ТСЖ «Гашека 15» Анатолий Вендин.

Председатель ТСЖ дома номер 15 на улице Ярослава Гашека Анатолий Вендин сокрушается: ведь тут когда-то бегала и его теперь уже взрослая дочь. Предписание о переносе Анатолий получил от АО «Теплосеть».

Прямо в охранной зоне теплосети расположена вот эта детская площадка. Две трубы с горячей водой проходят прямо по центру игровой зоны. Для безопасности площадку решено реконструировать.

Место для детских игр оборудовали больше десяти лет назад в соответствии с согласованной тогда проектной документацией. Но стандарты безопасности изменились. Анатолий надеялся, что ресурсоснабжающая организация проведет капитальный ремонт и перенесет трубы на безопасное расстояние.

«Заменить эти трубы все, сразу. Не потому что за этот период, где-то за этот год пять раз вскрывали это покрытие, а так, в общей сложности, ну раз 15-20 точно здесь работали. Можно же было спокойно проложить там трубы. Нет, не хотят!» — говорит председатель ТСЖ «Гашека 15» Анатолий Вендин.

Пока площадка в охранной зоне, жители приходят туда на свой страх и риск. В трубах — кипяток под высоким давлением. Так что прорыв — серьезная угроза здоровью и жизни горожан. А специалистам игровое оборудование вблизи теплосетей мешает проведению ремонта. Как же получилось, что места отдыха оказались в охранной зоне?

«Многие площадки до 2017 года, они строились по принципу нахождения зеленых зон, свободных пятен, и так далее. И делались в рамках стандартизированного какого-то оборудования. К сожалению, когда ставились площадки, там не учитывались те правила, по которым работает город Санкт-Петербург. Не переносить. По ним надо по каждой принимать отдельное решение и создавать необходимые безопасные, комфортные условия», — говорит заместитель главы администрации Калининского района Николай Платонов.

Новые правила благоустройства, а значит и безопасности общественных пространств, петербургское правительство утвердило в конце 2016 года. Задача — убрать площадки из охранных зон, то есть на расстояние не менее трех метров в каждую сторону от коммуникаций. Соответствующее требование теплоэнергетики направляют собственникам участка и игрового оборудования. Это могут быть муниципальные власти, застройщик или управляющая организация.

Получили такое требование и в квартале Полюстрово. Жители приняли решение и перевели свою площадку на баланс муниципалитета. Помимо переноса, требовалась и реконструкция, которая была собственникам не по карману.

«Не все жители готовы согласиться на раскадастрирование земельного участка ввиду того, что все считают, что там обязательно что-то появится: магазин, дом либо еще что-то. Мы объясняем, что это невозможно, и будет детская площадка, сквер — то, что пожелают жители на общественных обсуждениях», — говорит глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова.

ГУП «ТЭК СПБ» добился устранений нарушений на 23 детских, четырех спортивных и пяти игровых площадках. По требованию АО «Теплосеть» из охранных зон вынесены 20 площадок. Это за год. Еще около 30 ждут переноса или демонтажа.