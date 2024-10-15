«Очень тяжелое похмелье»: врач назвал виды «паленого» алкоголя

Некачественный напиток можно найти даже на полках обычных магазинов.

Существует два вида «паленого» алкоголя — тот, что используется для мелкого сбыта, и спиртное, имитирующее качественные напитки. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин.

В первом случае речь идет о продавцах, которые занимаются мелким сбытом. Подобный контрафакт изготавливается с использованием дешевого сырья и обычно разливается в обычные тары.

«Такой алкоголь не очищен от сивушных масел, имеет специфический резкий запах самогонки, мутный на цвет, и от такого спиртного у нормального человека похмелье может быть очень и очень тяжелым», — предупредил врач-нарколог.

Второй вид «паленого» алкоголя, имитирующий качественный продукт, используется для продажи, чаще всего, крупных партий. Здесь идет подделка всех элементов — от бутылки до акцизных марок. При этом производители стараются следить за качеством напитков, чтобы не быть раскрытыми и не попасть в поле зрения правоохранителей.

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