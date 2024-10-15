В России на борьбу с онкологией выделят 140 миллиардов рублей

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Деньги пойдут, в том числе, на покупку самого современного оборудования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На борьбу с раком в ближайшие пять лет в России собираются направить 140 миллиардов рублей. Как сообщили в Минздраве, деньги пойдут, в том числе на развитие центров амбулаторной онкопомощи, которых по стране уже около тысячи, и покупку самого современного оборудования.

На этом останавливаться не собираются. Еще в планах создание единой радиологической службы, которая также охватит всю страну. Все это поможет быстрее находить заболевания на самой ранней стадии. Уже сейчас зачастую не требуется хирургическое вмешательство как раз из-за своевременно оказанной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ранних симптомах рака груди.

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