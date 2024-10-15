В реанимации: что известно о состоянии выжившего в Охотском море туриста

В Магаданской больнице сообщили, что не могут пока остановить обезвоживание.

Михаил Пичугин — россиянин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, госпитализирован в реанимацию по прибытии в Магадан. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, Пичугина пока поместили в реанимационную палату. Врачи собираются понаблюдать за ним. Ему также дали седативное. Сейчас он находится в сознании, состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает. Травм у Пичугина нет, но есть истощение.

При этом исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев в беседе с 5-tv.ru подтвердил, что пациент более менее стабильный. Медики уже оформили в приемном отделении необходимые документы. В реанимационном отделении врачи будут заниматься дальнейшем обследованием.

«Это обследование органов грудной клетки, измерение давление, мониторирование, кардиограмма снимается, то есть полный спектр анализов надо взять посмотреть. Скорее всего, это переохлаждение длительное», — сказал Леднев.

Он подчеркнул, что делать прогнозы и назначать дальнейшее лечение Пичугину можно будет только после проведения полного обследования. По словам Леднева, до тех пор невозможно остановить и степень обезвоживания.

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Ночью 15 октября стало известно, что один из трех пассажиров дрейфовавшей почти два месяца лодки в Охотском море выжил. Два брата и сын-подросток одного из них — Сергей, Михаил и 15-летний Илья Пичугины — на судне катамаранного типа «Байкал 470» выдвинулись 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Сергея и Илью нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату Михаилу. Он находится в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне.

Экс-жена Пичугина Екатерина рассказывала, что раньше Михаил весил около 100 килограммов, но во время дрейфа в море похудел до 50 килограммов. Также она отметила: поиски мужчин и подростка начались только 14 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что корабль с выжившим в Охотском море мужчиной прибыл в Магадан. На борту также находится та самая лодка, на которой Пичугин дрейфовал два месяца.