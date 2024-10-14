Не ложись на бочок: какие позы для сна вредят вашему здоровью

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 38 0

Остеопат Симкин: сон на животе и боку вредит вашему здоровью

Не ложись на бочок: какие позы для сна вредят вашему здоровью

Фото: 5-tv.ru

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Из-за них может возникать разбитость и головные боли.

Ощущение слабости и разбитости после пробуждения может возникать из-за неправильной позы для сна. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Самым опасным для человека врач назвал позу на животе — в таком положении происходит скручивание шеи и сдавливание сосудов, что чревато ухудшением кровообращения и приступами сильной головной боли, которые будут мучать вас после пробуждения.

Сон на боку должен протекать только на достаточно высокой подушке, которая будет поддерживать шею и защищать ее от перегибов. Привычка же подкладывать руку под голову чревата нарушением естественного положения плечевого сустава, что приводит к сильным болям и воспалению.

Сон на спине, в свою очередь, считается одним из самых лучших и правильных вариантов отдыха, однако и в нем есть свои тонкости. Так, голова не должна слишком сильно уходить вперед или наоборот запрокидываться — для этого стоит подобрать подушку оптимальной высоты, которая будет поддерживать шею у основания. В случае же, если шея не будет как следует отдыхать, со временем может начаться деформация межпозвоночных дисков, которая приведет к образованию так называемого «вдовьего горбика».

Лучше же всего, по совету врача, спать либо на спине, положив руки на живот, либо на боку, согнув колени и положив между ними не большой валик.

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Не ложись на бочок: какие позы для сна вредят вашему здоровью

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