Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Общестроительная готовность участка протяженностью 7,1 километра, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41%.

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Фото: mos.ru

Станция «Корниловская» новой Троицкой линии метро находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Здесь выполняется благоустройство территории. Продолжается отделка пассажирской зоны и внутренних помещений. Скоро приступят к пусконаладочным работам систем жизнеобеспечения станции», — приводит слова мэра Москвы сайт mos.ru.

Строятся и другие участки изумрудной линии. На «Вавиловской» приступили к отделочным работам во внутренних помещениях и на тягово-понизительной подстанции. Сейчас идет передача наземных площадок около притоннельных сооружений на Ленинском проспекте для дальнейшего благоустройства. У станции будет один подземный вестибюль и три примыкающих к нему пешеходных павильона.

На станции «Академическая» наполовину завершено возведение основных монолитных конструкций. Строители продолжают армировать бетонное основание под эскалаторы. С «Академической» можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

На станции «Крымская» завершены земляные работы и разработка грунта котлована, специалисты устанавливают основные конструкции. На пройденных тоннелях к соседним станциям «ЗИЛ» и «Академическая» идет устройство жесткого основания пути и монтаж инженерных сетей. У станции будет два наземных вестибюля, один из них совместят с вестибюлем одноименной платформы Московского центрального кольца (МЦК).

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Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

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