«Восстанавливается»: супруга Ливанова о его состоянии после госпитализации

Артисту выписали лекарства и составили план лечения в домашних условиях.

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена подтвердила, что он находится дома и идет на поправку. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Да, Василий Борисович дома, восстанавливается. Все идет хорошо, как следует», — уточнила Елена Ливанова.

Прогноз, с которым артиста отправили на амбулаторное лечение, его супруга не уточнила, однако объяснила, что ему назначили лекарства и план лечения.

Еще в сентябре Василия Ливанова госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, 8 октября сообщили, что его состояние ухудшилось, а 11 числа стало известно, что артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

К счастью, Василию Ливанову стало лучше и врачи отпустили его домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесший операцию Ливанов остается в тяжелом состоянии, у него загноилась послеоперационная рана. Тогда источник уточнял, что артист дышит сам, однако ход его лечения осложняется множеством хронических заболеваний.