Люксовая обновка: Ляйсан Утяшева выгуляла сумку, которая стоит миллионы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Гимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой за три миллиона рублей

Люксовая обновка: Ляйсан Утяшева выгуляла сумку, которая стоит миллионы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Аксессуар стоит почти три миллиона рублей.

Гимнастка Ляйсан Утяшева в своих соцсетях похвасталась новой сумкой, которая стоит почти три миллиона рублей. 

Гимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой Hermès BirkinГимнастка Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой Hermès Birkin.Фото: Instagram*/liasanutiasheva

Телеведущая сняла себя в зеркало. На кадре она позирует в шикарной белой шубе, топе того же оттенка, серых джинсах и ярко-красной сумкой, в которой легко угадывается модель Birkin от Hermes.

Одна из старейших французских марок обладает уникальной историей и технологией производства изделий. Отсюда и... цена. Фурнитура аксессуаров покрыта настоящими драгоценными металлами, а конструкция сумки разработана так, чтобы она могла минимально весить при оптимальных габаритах. 

Похоже, все это пришлось Утяшевой явно по душе. Она с малых лет занималась профессиональным спортом, получила многочисленные награды, а после стала успешной телеведущей. Проще говоря, может себе позволить. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с дочерью.

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