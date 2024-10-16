Перед отплытием все в порядок привели: новые подробности в истории дрейфа мужчины в Охотском море

Михаила Пичугина доставили в Магаданскую больницу.

Сегодня в истории счастливого спасения мужчины, который более двух месяцев дрейфовал в Охотском море на лодке, могут появиться подробности. Следователи намерены допросить выжившего, если позволит его состояние.

Накануне Михаила Пичугина доставили в Магаданскую больницу, он находится в стабильно тяжелом состоянии в противошоковой палате. Помимо медицинской помощи, спасенному также окажут психологическую. С подробностями — корреспондент «Известий» Денис Молчанов.

Первые кадры выжившего Михаила Пичугина на суше сделаны на территории Магаданской областной больницы. Он закрывает лицо капюшоном — то ли прячется от дождя, то ли от внимания журналистов.

Мужчину отправили в палату интенсивной терапии. Состояние человека, который 66 дней дрейфовал на резиновой лодке в Охотском море, — тяжелое, но стабильное.

Уже сейчас понятно — у выжившего серьезное истощение и обезвоживание. Врачи пока осторожны в прогнозах. И, по словам специалистов, мужчине очень повезло. Угрозы жизни, по всей видимости, нет.

«Здесь стандартно при поступлении идет обследование органов грудной клетки, измерение давления, мониторирование, кардиограммы снимаются, то есть, полный спектр анализов. Мы сейчас степень обезвоживания точно установить не можем, пока не будут проведены исследования и анализы», — заявил врио главврача Магаданской областной больницы Юрий Литнев.

За время дрейфа в Охотском море 46-летний Михаил Пичугин потерял около 50 килограммов. На самых первых кадрах его спасения видно: он истощен, обессилен, с трудом ему удается схватить брошенный канат.

Катамаран с потерявшимся туристом обнаружили рыбаки судна с символическим названием «Ангел». Они не сразу поняли, что на горизонте лодка с человеком. Сначала думали, что это буй.

Михаил еще летом вместе с братом, который решил взять с собой сына, договорились отправиться в путешествие на Шантарские острова. Хотели посмотреть китов. За штурвалом был именно Михаил — у него есть морские права.

«Мы с ним обсушились, телефоны зарядили, навигацию, лодки подкачали. Все в порядок привели, переоделись. Я еще Илюшке, который погиб, вещи свои отдал, пуловер, шапку теплую, потому что прохладно на Охотском море, а он налегке собрался», — рассказал друг Михаила Пичугина Денис.

Они не брали с собой много еды и воды — маршрут не предполагал многодневных переходов. Но, по всей видимости, на катамаране сломался двигатель. И небольшая экспедиция обернулась кошмаром длиной в два месяца. Немногое из того, что могло помочь путешественникам, это дождь. По сути, единственный шанс пополнить запасы питьевой воды.

«Девятого числа должны были плыть обратно на Сахалин. Отплыли и на связь больше не выходили. Следователь позвонила вчера в восемь вечера, сказала, что судно их нашли. Ну и вот, что Михаил живой — один из троих», — рассказала бывшая жена Михаила Екатерина.

Тела погибших родственников Михаил сохранил. Их во время спасения тоже подняли на борт «Ангела». По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Детали двухмесячного дрейфа сейчас выясняют правоохранители.