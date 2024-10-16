Взбесил плач: житель Екатеринбурга убил своего новорожденного внука и сбежал

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

В Екатеринбурге мужчина убил полуторамесячного ребенка и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых, сообщение об убийстве поступило в 01:40 по местному времени. Звонивший рассказал о ситуации в одной из коммунальных квартир на Инженерной улице Екатеринбурга. По его словам, там «кто-то убивал малолетнего ребенка». На место приехали правоохранители и врачи, но спасти малыша не удалось.

Выяснилось, что в этой квартире зарегистрированы мать и отец малыша, а также его бабушка и дедушка.

«Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — рассказал Горелых.

Мужчина был объявлен в розыск, его поисками занимались порядка 150 сотрудников полиции. Раскрытие преступления лично контролирует руководство ГУ МВД по региону.

По факту убийства младенца возбудил уголовное дело СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления Александр Шульга. Наказание за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас они допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства малыша.

При этом портал E1.RU сообщает, что подозреваемого в убийстве мужчину уже задержали. Причем в этот момент он был, предположительно, пьяный.

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