Бак для воды свалился на жительницу Индии с «неба» и едва не убил ее

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

NDTV: женщина в Индии выжила после падения на нее бака для воды

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она переходила дорогу и ела яблоко, когда ей на голову вдруг упала огромная конструкция.

Женщина в индийском городе Сурат чудом не лишилась жизни после падения на нее бака для воды. Об этом пишет местное издание NDTV.

Инцидент произошел во втором по численности населения городе штата Гуджарат в Индии. Женщина вышла из дома, прихватила с собой яблоко и стала переходить улицу. На половине пути ее с головой накрыл большой пустой бак для воды, прилетевший откуда-то сверху.

Женщина не растерялась, выглянула из отверстия и стала удивленно восклицать, указывая на крышу ближайшего дома. К ней подошли неравнодушные жители и стали также вопросительно смотреть наверх, откуда упал бак. Причем сама женщина никак не пострадала. Более того, она даже не выронила яблоко из рук. 

Похожие чудеса случаются и в России. Прошлой весной сообщалось о выпавшем из окна 19-го этажа жителе Воронежа. Мужчина не просто выжил — он сумел без лишней помощи подняться на ноги после инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Индии умерли 15 человек от неизвестной лихорадки.

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