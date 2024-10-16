«Как управлять, если одно весло?» — выживший в Охотском море рассказал, как именно сломалась лодка

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 530 0

У лодки, на которой дрейфовал выживший в Охотском море, сломался мотор

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Михаил Пичугин в деталях помнит страшные минуты поломки плавсредства.

У лодки, на которой два месяца дрейфовал выживший в Охотском море мужчина, сначала отказал мотор, а потом открутились якоря. Помимо этого, сломалось весло. Так управлять плавсредством стало невозможно. Об этом рассказал 5-tv.ru в эксклюзивном комментарии Михаил Пичугин.

«Мотор сломался. Сначала якоря открутились, потом весла сломались и потом по течению. В течение месяца практически возле Сахалина находились. Как управлять, если одно весло?» — рассказывает выживший турист.

Лодка была размером около пяти метров в длину, бортики слишком высокие. Туристы попытались предпринять действия для спасения, но их было недостаточно.

«Желание жить и божья помощь», — так Пичугин смог вновь оказаться на земле.

В Охотское море Михаил Пичугин отправился вместе со своим братом Сергеем и племянником Ильей. Они вышли в море 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку обнаружили 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Судно заметили моряки при переходе их промыслового судна «Ангел». Михаилу оказали первую медицинскую помощь и доставили в Магадан. Мужчина госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь выжившего в Охотском море должна была отправиться на острова вместе с ним.

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