Заставил ревновать? Миддлтон выдвинула принцу Уильяму ультиматум из-за его поведения

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 56 0

Кейт Миддлтон выставила супругу принцу Уильяму ультиматум из ревности

Заставил ревновать? Миддлтон выдвинула принцу Уильяму ультиматум из-за его поведения

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Принц Ульям вызывает излишний интерес у женщин.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поставила своему супругу принцу Уильяму ультиматум после его недостойного поведения на публике. Об этом пишет Mirror US со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл.

Причиной раздора стало повышенное внимание женского пола к личности принца Уильяма. Продолжительное время избраннице хватало терпения на то, чтобы не ревновать. Ей якобы было даже приятно, что ее вкус оценен по достоинству, но теперь все изменилось. Миддлтон уверена, что сложившаяся ситуация вредит ее имиджу.

«Но после его недавнего поведения она выдвинула ему ультиматум и сказала, что каждый раз, когда он ведет себя подобным образом на публике, он вредит ее имиджу так же, как и своему собственному», — цитирует Николл приятельницу Кейт, которая предпочла остаться неизвестной.

Первые разногласия возникли еще в 2007 году. Тогда на просторах интернета стали активно появляться снимки принца Уильяма, который развязано общается с красивыми незнакомками в ночных увеселительных заведениях. После этого поведение Миддлтон изменилось. Она стала более отстраненной. Также сообщалось об изменах принца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон повела себя не по-королевски на встрече в Саутпорт.

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