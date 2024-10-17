В США потребовали восстановить шесть снятых обвинений по делу Трампа
CBS News: прокуроры потребовали восстановить снятые обвинения по делу Трампа
Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам окружного прокурора округа Фултон, судья якобы ошибся, когда снимал их в марте этого года.
Апелляционный суд в США попросили восстановить шесть снятых обвинений в отношении кандидата в президенты Дональда Трампа и еще пятерых фигурантов дела, среди которых также бывший глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз и адвокаты Руди Джулиани, Джон Истман, Рэй Смит и Боб Чили. Всех их обвиняли в попытках надавить на чиновников. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По словам окружного прокурора округа Фултон, судья якобы ошибся, когда снимал обвинения с Трампа в марте этого года. Тогда решение было оглашено из-за того, что офис окружного прокурора не предоставил подсудимым достаточно информации об обвинениях, чтобы они могли защитить себя.
«В постановлении суда первой инстанции о прекращении дела было правильно указано, что штат не смог в достаточной мере обосновать обвинения», — отметил главный адвокат Трампа Стив Садоу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что придется пойти Украине при победе Дональда Трампа в выборах президента.
Читайте также
87%
0.25 106.08
0.40
Нашли ошибку?