В США потребовали восстановить шесть снятых обвинений по делу Трампа

По словам окружного прокурора округа Фултон, судья якобы ошибся, когда снимал их в марте этого года.

Апелляционный суд в США попросили восстановить шесть снятых обвинений в отношении кандидата в президенты Дональда Трампа и еще пятерых фигурантов дела, среди которых также бывший глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз и адвокаты Руди Джулиани, Джон Истман, Рэй Смит и Боб Чили. Всех их обвиняли в попытках надавить на чиновников. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По словам окружного прокурора округа Фултон, судья якобы ошибся, когда снимал обвинения с Трампа в марте этого года. Тогда решение было оглашено из-за того, что офис окружного прокурора не предоставил подсудимым достаточно информации об обвинениях, чтобы они могли защитить себя.

«В постановлении суда первой инстанции о прекращении дела было правильно указано, что штат не смог в достаточной мере обосновать обвинения», — отметил главный адвокат Трампа Стив Садоу.

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