В США потребовали восстановить шесть снятых обвинений по делу Трампа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

CBS News: прокуроры потребовали восстановить снятые обвинения по делу Трампа

В США потребовали восстановить шесть снятых обвинений по делу Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам окружного прокурора округа Фултон, судья якобы ошибся, когда снимал их в марте этого года.

Апелляционный суд в США попросили восстановить шесть снятых обвинений в отношении кандидата в президенты Дональда Трампа и еще пятерых фигурантов дела, среди которых также бывший глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз и адвокаты Руди Джулиани, Джон Истман, Рэй Смит и Боб Чили. Всех их обвиняли в попытках надавить на чиновников. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По словам окружного прокурора округа Фултон, судья якобы ошибся, когда снимал обвинения с Трампа в марте этого года. Тогда решение было оглашено из-за того, что офис окружного прокурора не предоставил подсудимым достаточно информации об обвинениях, чтобы они могли защитить себя.

«В постановлении суда первой инстанции о прекращении дела было правильно указано, что штат не смог в достаточной мере обосновать обвинения», — отметил главный адвокат Трампа Стив Садоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что придется пойти Украине при победе Дональда Трампа в выборах президента.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.26
0.25 106.08
0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Разные риски: почему США боятся помогать Украине сбивать российские беспилотники
7:34
«Признался — значит любит»: группа «Фабрика» высказалась об измене Натана
7:30
Снайперы поддерживают продвижение мотострелков на Кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Выпускники станут ближе к работодателю: в РФ начали менять правила приема в вузы
7:04
Недержание мочи и остановка дыхания: чем опасен детский храп
6:55
Укравшему в США биткоины на $8 миллиардов россиянину грозит до пяти лет тюрьмы

Сейчас читают

Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
«Спаивать не буду»: SHAMAN рассказал о регистрации бренда «Я русский!»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака