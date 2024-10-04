Новый удар для Зеленского: на что придется пойти Украине при победе Трампа

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Болтон заявил о разрушительных для Украины уступках при победе Трампа на выборах

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

У кандидата в президенты США есть «мирный план» для Москвы и Киева. И он якобы полностью отвечает требованиям России.

Победа кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах станет очень плохой новостью для Украины. Об этом заявил бывший советник экс-президента Джон Болтон в интервью изданию Der Standard.

Как утверждает политик, недавно представленный план перемирия от республиканского кандидата якобы полностью совпадает с позицией президента России Владимира Путина. Согласно этому плану, освобожденные регионы останутся в составе России, а Украина — вне НАТО.

Помимо этого, Трамп уже не раз заявлял о неизбежности поражения киевского режима. И, похоже, президент* Украины Владимир Зеленский сам стал это осознавать. Как пишет французский журнал L'Express, во время встречи в Киеве с новым генсеком НАТО Зеленский начал выплескивать все свои обиды на Запад. В их числе были и упреки о скудных поставках оружия. Это уже не первый раз, когда Зеленский позволяет себе такую дерзость. Ранее он уже повздорил с главой МИД Польши Сикорским, что чуть не переросло в стычку.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

Тема:
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