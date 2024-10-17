Гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

Один из них связан с производством комплектующих электромобилей в Китае.

Гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

Пять инвестиционных проектов со странами-участницами БРИКС уже подготовлены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом рассказал гендиректор фонда и представитель России в Деловом совете объединения Кирилл Дмитриев.

Дмитриев указал, что РФПИ первоначально сфокусировался на государствах-членах БРИКС. В частности, он вложил более 1,6 триллиона рублей в свыше сотни проектов.

Сообщается, что уже через несколько дней будет опубликован релиз с конкретными деталями инвестиций. Один из 100 представленных проектов ориентирован на партнерство с российской компанией, которая разрабатывает платежные решения. Впоследствии их могут использовать страны-участницы объединения для расчетов между собой.

Вложения в технологическую компанию из России в сфере нефтесервисов также предполагается, указал гендиректор РФПИ. Планируется вывести ее на рынок стран-участниц БРИКС, а также начать сотрудничество с производством комплектующих электромобилей в Китае.

«Четвертое предложение — инвестиции крупного российского оператора дата-центров для энергоемких вычислений и импортеров вычислительного оборудования, которые позволят России быть еще более конкурентной в сфере искусственного интеллекта. Последнее — инвестиции в одного из ведущих поставщиков IT-решений для компьютерного зрения для промышленности с целью расширения присутствия данной компании в странах БРИКС», — уточнил он.

Дмитриев подчеркнул, что объединение получило мощное экономическое влияние, практическое взаимодействие которого следует продолжать наращивать в сфере инвестиций и экономики. Речь о том, чтобы оно приносило пользу странам, отметил гендиректор Дмитриев. При этом необходимы инструменты, позволяющие объединению быть не только эффективным, но и решать глобальные задачи совместно.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об усилении совместной работы БРИКС после расширения в этом году несколько дней назад — 11 октября. Он выразил благодарность за быстрое погружение в работу над новыми темами и инициативами объединения коллегам из нескольких стран: Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Вместе с тем 10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил БРИКС, назвав объединение образцом многополярности. Председательство в организации в 2024 году имеет большое значение для РФ, добавил он.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. В 2023 году в Йоханнесбурге прошел саммит на уровне глав, входящих в него государств. Его участники приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились четыре страны — Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. 17–18 октября состоятся Годовое заседание Делового совета БРИКС и Деловой форум БРИКС, которые пройдут в Центре международной торговли Москвы. Отмечается, что они будут посвящены укреплению сотрудничества в целях устойчивого развития экономики и международной торговли.

Тема:
БРИКС
17 окт
Гендиректор РФПИ Дмитриев рассказал об опыте взаимодействия со странами БРИКС
16 окт
«Друг, партнер, союзник»: в Кремле отреагировали на решение Казахстана не вступать в БРИКС
15 окт
«Очень трудно это сделать»: в Кремле заявили об отсутствии изоляции России в мире
13 окт
Москва объединяет: Западу не удастся расколоть дружбу стран СНГ
13 окт
Путин провел встречу с президентом Ирана за закрытыми дверями
13 окт
Новые центры силы: через две недели в Казани стартует саммит БРИКС
11 окт
Силуанов назвал плюсы расширения БРИКС в 2024 году
8 окт
Куба официально запросила у России статус страны-партнера БРИКС
5 окт
Культурная дипломатия: в Риме послы стран-участниц БРИКС открыли общую выставку
3 окт
Международный форум БРИКС Fashion Summit: что представили дизайнеры в Москве
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.26
0.25 106.08
0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
РФПИ поддержит разработчика систем видеоаналитики для промышленности VizorLabs
10:46
Волосистая проблема: как очистить кожу головы от прыщей
10:16
Гендиректор РФПИ Дмитриев рассказал об опыте взаимодействия со странами БРИКС
10:00
Гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС
9:55
Вещдоки со страшной историей: как выглядит лодка выжившего в Охотском море Пичугина
9:37
«Вздутие, слабость и утомляемость»: диетолог рассказала, чем опасен кефир

Сейчас читают

Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
«Я больше не могу»: растерзанная львами сотрудница зоопарка не выдерживала работы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака