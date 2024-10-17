Гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС

Пять инвестиционных проектов со странами-участницами БРИКС уже подготовлены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом рассказал гендиректор фонда и представитель России в Деловом совете объединения Кирилл Дмитриев.

Дмитриев указал, что РФПИ первоначально сфокусировался на государствах-членах БРИКС. В частности, он вложил более 1,6 триллиона рублей в свыше сотни проектов.

Сообщается, что уже через несколько дней будет опубликован релиз с конкретными деталями инвестиций. Один из 100 представленных проектов ориентирован на партнерство с российской компанией, которая разрабатывает платежные решения. Впоследствии их могут использовать страны-участницы объединения для расчетов между собой.

Вложения в технологическую компанию из России в сфере нефтесервисов также предполагается, указал гендиректор РФПИ. Планируется вывести ее на рынок стран-участниц БРИКС, а также начать сотрудничество с производством комплектующих электромобилей в Китае.

«Четвертое предложение — инвестиции крупного российского оператора дата-центров для энергоемких вычислений и импортеров вычислительного оборудования, которые позволят России быть еще более конкурентной в сфере искусственного интеллекта. Последнее — инвестиции в одного из ведущих поставщиков IT-решений для компьютерного зрения для промышленности с целью расширения присутствия данной компании в странах БРИКС», — уточнил он.

Дмитриев подчеркнул, что объединение получило мощное экономическое влияние, практическое взаимодействие которого следует продолжать наращивать в сфере инвестиций и экономики. Речь о том, чтобы оно приносило пользу странам, отметил гендиректор Дмитриев. При этом необходимы инструменты, позволяющие объединению быть не только эффективным, но и решать глобальные задачи совместно.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об усилении совместной работы БРИКС после расширения в этом году несколько дней назад — 11 октября. Он выразил благодарность за быстрое погружение в работу над новыми темами и инициативами объединения коллегам из нескольких стран: Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Вместе с тем 10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил БРИКС, назвав объединение образцом многополярности. Председательство в организации в 2024 году имеет большое значение для РФ, добавил он.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. В 2023 году в Йоханнесбурге прошел саммит на уровне глав, входящих в него государств. Его участники приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились четыре страны — Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. 17–18 октября состоятся Годовое заседание Делового совета БРИКС и Деловой форум БРИКС, которые пройдут в Центре международной торговли Москвы. Отмечается, что они будут посвящены укреплению сотрудничества в целях устойчивого развития экономики и международной торговли.