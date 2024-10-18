SHAMAN не сможет зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Певец SHAMAN планирует зарегистрировать свой товарный знак «Я русский», связанный с музыкальной деятельность, но он может столкнуться с трудностями. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил патентный поверенный Сергей Зуйков.

Он отметил, что попытки исполнителя реализоваться тщетны по нескольким причинам. Первая — товарный знак не имеет различительную способность, не характеризует заявленные товары и указывает на их место происхождения.

Второй причиной эксперт называет схожесть знака с использующимся для происхождения мест обозначения продукции — «русской водкой». Это может послужить основанием для отказа в регистрации, в частности для алкогольной и безалкогольной продукции.

«Я бы порекомендовал SHAMAN подать на регистрацию словосочетание „SHAMAN Я русский“. На регистрацию заявлено очень много товаров, относящихся к разным классам МКТУ», — добавил эксперт.

Пользователи Сети в комментариях задаются вопросом, прислушается ли певец к Зуйкову или продолжит пытаться зарегистрировать свой товарный знак.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец SHAMAN не планирует продавать водку от лица бренда «Я русский».