SHAMAN не сможет зарегистрировать товарный знак «Я русский»
Патентный поверенный рассказал о трудностях, с которыми придется столкнуться артисту.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Певец SHAMAN планирует зарегистрировать свой товарный знак «Я русский», связанный с музыкальной деятельность, но он может столкнуться с трудностями. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил патентный поверенный Сергей Зуйков.
Он отметил, что попытки исполнителя реализоваться тщетны по нескольким причинам. Первая — товарный знак не имеет различительную способность, не характеризует заявленные товары и указывает на их место происхождения.
Второй причиной эксперт называет схожесть знака с использующимся для происхождения мест обозначения продукции — «русской водкой». Это может послужить основанием для отказа в регистрации, в частности для алкогольной и безалкогольной продукции.
«Я бы порекомендовал SHAMAN подать на регистрацию словосочетание „SHAMAN Я русский“. На регистрацию заявлено очень много товаров, относящихся к разным классам МКТУ», — добавил эксперт.
Пользователи Сети в комментариях задаются вопросом, прислушается ли певец к Зуйкову или продолжит пытаться зарегистрировать свой товарный знак.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец SHAMAN не планирует продавать водку от лица бренда «Я русский».
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