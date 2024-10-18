«Снимутся, если запретят»: спортсмены из РФ отказываются выступать без флага и гимна

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Кремлев: РФ необходимо выработать политику по гимну на международных играх

«Снимутся, если запретят»: спортсмены из РФ отказываются выступать без флага и гимна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По словам главы IBA, за российский флаг прямо сейчас проливают кровь. Спортсмены не могут выступать без него.

России необходимо выработать жесткую позицию по поводу использования флага и гимна на международных соревнованиях. С таким заявлением выступил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Хотелось бы в рамках Совета поставить вопрос о том, чтобы все руководители федераций занимались еще „международкой“. Потому что одному тяжело. Вот сегодня в боксе у нас есть флаг, гимн, и в профессиональном боксе отстояли. И даже спортсмены все единогласно сказали, что снимутся, если будут запрещать гимн. Такую позицию мы выработали», — прокомментировал ситуацию Кремлев.

По его мнению, если все главы федераций будут едины в этом вопросе, то диктовать иные условия им никто не сможет.

Кремлев напомнил, что прямо сейчас кто-то отдает свою жизнь за флаг, а российские спортсмены отправляются выступать без него. Глава IBA обратился к российскому лидеру Владимиру Путин с просьбой поставить соответствующие задачи главам федераций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил прекратить поборы в спортивных школах.

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